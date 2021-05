Das Verhältnis von Verena Schubert-Andres zu Steinen ist ein fast inniges. Die körperlich schwere Steinmetzarbeit kann sie heute zwar nicht mehr ausführen, aber die Frankenthalerin genießt in ihrer neuen Heimat am Bodensee die täglichen Spaziergänge durch die Natur. Und sammelt Steine. Am Mittwoch wird die Bildhauerin 90 Jahre alt.

„Sie betrachtet und fühlt die Steine“, berichtet Tochter Eva Schubert. Anmalen wolle die Mutter diese nicht. Und sie zu bearbeiten, sei ihr inzwischen zu schwer. „Jeder Stein ist ein Lebewesen, und wie die Fasern beim Fleisch, ist er in eine bestimmte Richtung gewachsen“, sagte Verena Schubert-Andres einmal über ihre Arbeit. Sie mochte klassische Werkzeuge wie den Fäustel lieber als elektrische Hilfsmittel. Wenn der Stein sie akzeptiere, dann entstehe daraus ein freundschaftliches Verhältnis, meinte sie. Und solche jahrelangen Freunde wolle man nicht missen.

Allein auf dem Frankenthaler Friedhof sind mehr als 200 Grabmale aus der Werkstatt von Schubert-Andres zu finden, auch über die Ruhefrist einer Grabstätte hinaus. Zum 80. Geburtstag der Künstlerin beschloss die Stadt, solche Grabmale auf dem Friedhof fest zu platzieren. Der ehemalige Kunstverein Die Treidler, dessen Gründungsmitglied Schubert-Andres in den 1970er-Jahren war, legte damals einen Faltplan mit einem Rundweg zu den von ihr geschaffenen Grabmalen auf. Ein Traum der Künstlerin wäre es, dass in einem Teil des Parkfriedhofs auch Bildhauerarbeiten von Georg Schubert, Philipp und Walter Perron, E. Glückstein oder Franz Blümling Raum fänden.

Konsequent, aber humorvoll

Geboren wurde Verena Schubert-Andres 1931 in Danzig. Der Vater war Chemiker, was viele Einsatz- und Ortswechsel mit sich brachte. Ab 1943 lebte die Familie in Frankenthal. Die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg grub sich ihr ins Gedächtnis ein. Das zeitweise rot illuminierte Speyerer Tor erinnerte sie später an das brennende Frankenthal im September 1943, als 35.000 Bomben auf die Stadt fielen, 127 Menschen starben und ein Drittel aller Gebäude beschädigt oder zerstört wurde.

1946 startete sie ihre Lehre beim Bildhauerehepaar Georg Schubert und Maria Blümling. Die Lehrmeisterin übte mit ihr Zeichnen und Schrift. „Kalligrafie bedeutet mir viel“, betonte sie einmal. Schrift und Wort sind für sie wesentliche Elemente der Steingestaltung. Ihr Wort zählt. Nicht nur auf Grabmalen oder Skulpturen. Als Künstlerin wird sie als „die treibende Kraft“ bei der Gründung der Treidler genannt. Konsequent, aber auch versöhnlich und humorvoll meldete sie sich immer wieder zu Wort.

Vollendetes Handwerk, kritische Kunst

Nach dem Tod Maria Blümlings heiratete sie 1948 Georg Schubert. Das Paar bekam zwei Kinder. Sowohl Sohn Martin als auch Tochter Eva wurden später ihrerseits künstlerisch tätig. 1954 bestand Schubert-Andres die Gesellenprüfung im Bildhauerhandwerk. Daran schloss sich 1960 ein Studium an der Freien Akademie Mannheim bei dem Bildhauer Gerd Dehof an. 1972 erhielt sie ein Stipendium für die Sommerakademie Salzburg bei Ralph Brown.

Als Steinmetzin unterstützte sie ihren Ehemann. Das Denkmal auf dem Friedhof, das 1962 entstand und an die Toten des Zweiten Weltkriegs erinnert, war eine Gemeinschaftsarbeit. Als Georg Schubert 1968 starb, konnte seine Witwe mit einer Sondergenehmigung die Werkstatt ohne Meisterbrief führen. Sie verknüpfte vollendetes Handwerk mit kritischem künstlerischen Schaffen. Auch in Berufsverbänden engagierte sie sich.

Revolutionäre Ansichten

Revolutionär sind ihre Ansichten über Grabmale: Der Mensch soll sichtbar werden. Und der lasse sich eben nicht auf eine „dünnwandige Klagemauer“ reduzieren. In langen Gesprächen mit den Angehörigen kristallisiert sich dieses Sinnbild heraus – fein gehauen die Symbolik, markant die Schrift. Mitunter hat sie ein kleines Zeichen für die Trauernden ergänzt, eine Art Verschwörungszeichen.

Schubert-Andres’ Überzeugung von einer individuellen Grabsteingestaltung war Anlass, sich 1970 der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal anzuschließen, in der sie mehr als 25 Jahre lang als Beirat wirkte und Steinbildhauer-Kollegen wesentlich beeinflusste. Viele Ausstellungen hat sie bestückt, viele Auszeichnungen eingeheimst, unter anderem die Waldo-Wenzel-Plakette für beispielhafte Grabmale und die goldene Ehrennadel des Bundesinnungsverbands des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks.

Ihre Arbeiten stehen auf Friedhöfen, in Museen, sind in privater Hand und im öffentlichen Raum zu finden. In Frankenthal wären das Denkmal für Johannes Mehring in der Willy-Brandt-Anlage und die Brunnenstele im Bürgergarten Mörsch zu nennen. Taufbecken von ihr stehen in Kirchen in Frankenthal und Worms. Für Schubert-Andres sind das keineswegs nur behauene Steine. Es sind Botschafter: „Steine tragen einen Sinn.“