Im November krachte es gewaltig in der Wormser Straße in Frankenthal. Bei der Kollision ging die Polizei von einem illegalen Rennen aus. Nun stand der Fahrer vor Gericht.

Ein Polizeioberkommissar aus Frankenthal kann sich noch gut an den Unfallort in der Wormser Straße erinnern. Vor dem Amtsgericht spricht er als Zeuge von einem „Bild der Verwüstung“, das sich ihm bot, als er damals in der Nacht auf den 2. November 2025 am Ort des Geschehens eintraf. Verkehrsschilder waren aus ihrer Verankerung gerissen und der Motorblock war aus dem Unfallfahrzeug geschleudert worden. Ein riesiger Werbemast einer Autoteile-Firma und Kfz-Werkstatt war nicht mehr standsicher und musste später abgerissen werden, schildert der Polizist. Als der Beamte eintraf, stand der Fahrer neben seinem Auto: „Er war maximal leicht verletzt“, erinnert er sich.

Staatsanwältin von Rennen überzeugt

Obwohl die Polizei danach einen Zeugenaufruf veröffentlicht, findet sich keiner, der den Unfall mit eigenen Augen gesehen hat. Es gibt nur sogenannte Knallzeugen. Trotzdem wird der damals 18-jährige Frankenthaler verdächtigt, ein illegales Rennen gefahren zu sein und deswegen angeklagt. Vor Gericht schweigt der inzwischen 19-Jährige, der seit Kurzem in einer Rollladenfirma in Ludwigshafen arbeitet und keine Vorstrafen hat.

Staatsanwältin Ann-Sophie Fried ist von einem verbotenen Kfz-Rennen überzeugt. Der 5er BMW des Angeklagten habe sich mit einem dunklen Mercedes, dessen Fahrer unbekannt ist, das Rennen geliefert. Mit 100 Kilometern pro Stunde sei der 19-Jährige dabei mit seinem BMW-Kombi auf der Wormser Straße Richtung Nordring unterwegs gewesen, bevor das Auto dann mit den Verkehrsschildern und dem Werbemast kollidierte. Am Pkw sei ein Schaden von 8000 Euro, auf der Straße, dem Gehweg und dem Firmengelände ein Schaden von 10.000 Euro entstanden, listet die Staatsanwältin auf.

Zeugen berichten von zwei Autos

Das Gericht hört dazu Zeugen: einen Taxifahrer, einen Anwohner und eine Angestellte aus dem benachbarten Schnellrestaurant, die gerade Feierabend hatte. Sie spricht zwar von einer „Rallye“, die stattgefunden haben soll, weiß aber nicht, in welchem Abstand und wie schnell genau die beiden Autos auf der Wormser Straße unterwegs waren. Die 48-jährige Zeugin hat offensichtlich Sprachprobleme und versteht nicht alle Fragen, die im Gerichtssaal gestellt werden. „Das Auto war sehr schnell, es macht bumm und fertig“, fasst sie ihren Blick auf den Unfall zusammen.

Der Anwohner als weiterer Zeuge hat nur einen Knall gehört, die Polizei alarmiert und einen Mercedes gesehen, der die Straße entlangraste. Der Taxifahrer schließlich erinnert sich als Zeuge an ein dunkles BMW-Coupé und einen dunklen Mercedes, die „zwischen 22 und 23 Uhr“ deutlich zu schnell unterwegs waren. Zu dem Unfall kam es allerdings viel später, nämlich gegen zwei Uhr nachts.

Für Staatsanwältin Ann-Sophie Fried ist „der Sachverhalt erwiesen“. Sie bleibt bei dem Vorwurf eines illegalen Rennens und fordert, dass der Angeklagte verwarnt wird und 1000 Euro für einen guten Zweck zahlen muss. Seinen Führerschein soll er für ein halbes Jahr abgeben. Verteidiger Falco Hoffmann plädiert dagegen auf Freispruch: „Wir haben einen Verkehrsunfall und keine Rennsituation“, ist sich der Jurist sicher.

Richterin: Vieles spricht für Rennen

Mit dieser Forderung setzt er sich durch. Richterin Alena Dincher spricht den Angeklagten frei. Die Zeugenaussagen seien zu unsicher gewesen, um für eine Verurteilung ausreichend zu sein. „Es bleibt am Ende nichts übrig“, sagt die Richterin. Auch wenn vieles für ein verbotenes Rennen spreche, seien die Indizien nicht ausreichend. Am Ende wendet sie sich persönlich an den 19-jährigen Angeklagten: „Sie hatten riesiges Glück – es ist ein Wunder, dass Sie nicht verletzt wurden. Sie fahren hoffentlich in Zukunft vorsichtiger.“