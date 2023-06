Die Frankenthaler haben im vergangenen Jahr quer durch alle Sparten tendenziell weniger Müll produziert als 2021. Mit knapp 14 Prozent am deutlichsten spürbar war der Rückgang bei den über die Biotonne erfassten organischen Abfällen.

Mussten 2021 noch 2911 Tonnen zur weiteren Verwertung zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) transportiert werden, so waren es ein Jahr später nur noch 2520 Tonnen, was rechnerisch einer Pro-Kopf-Menge von 51,6 Kilogramm entspricht. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt beim Bioabfall liegt bei 59 Kilogramm pro Einwohner. Aus der dem Betriebsausschuss vorgelegten Bilanz geht weiter hervor, dass auch etwas weniger Gartenabfälle – 9788 Tonnen gegenüber 9872 Tonnen im Jahr 2021 – angefallen sind. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) vermutet, dass aufgrund des sehr trockenen Sommers weniger pflanzliche Biomasse produziert wurde.

Im Ausschuss wurde der Rückgang der Abfallmengen als erfreuliches Zeichen gewertet. Dass über die Biotonne weniger entsorgt wird als früher, führte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in erster Linie auf ein geändertes Konsumverhalten der privaten Haushalte zurück. „Die Inflation macht sich bemerkbar, es wird bewusster mit Lebensmitteln umgegangen und weniger weggeworfen“, führte er aus. Dadurch entstehe ein unbewusster Effekt der Abfallvermeidung.

Mehr ausrangierte Lampen

Im vergangenen Jahr wurden aus Frankenthal 6669 Tonnen (2021: 6842 Tonnen) Restabfälle im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen thermisch verwertet. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet bedeutet dies, dass jeder Frankenthaler 136,7 Kilogramm Restmüll produziert hat – allerdings deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt, der bei 151,1 Kilogramm pro Jahr liegt. Bei den sperrigen Abfällen, die entweder vom EWF abgeholt oder im Wertstoffcenter abgegeben wurden, sind ebenfalls sinkende Zahlen festzustellen: beim Sperrmüll von 569 auf 524 Tonnen, beim Metallschrott vom 180 auf 150 Tonnen und beim Altholz von 1274 auf 1100 Tonnen.

Bei den den Dualen Systemen zuzurechnenden Abfällen, die in den Wertstoffsäcken und Altpapiertonnen gesammelt werden, setzt sich diese Tendenz fort. Die Leichtverpackungen (LVP) fallen mit 1762 Tonnen (2021: 1843 Tonnen), Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) mit 3057 Tonnen (2021: 3310 Tonnen) ins Gewicht. Beim Altglas gib es nur eine marginale Verschiebung nach unten: von 1341 auf 1307 Tonnen. Was im Wertstoffcenter an Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben wurde, summierte sich auf eine Gesamtmenge von 195,9 Tonnen (2021: 222,6 Tonnen). Lediglich bei den ausrangierten Lampen war ein minimaler Anstieg von 1,4 auf 1,5 Tonnen festzustellen, was mit der Umrüstung auf LED-Technik zusammenhängen dürfte.