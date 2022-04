Dem Insektensterben Einhalt gebieten: Das ist Ziel einer Aktion des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF). In Zusammenarbeit mit einem Imker werden in Kürze auf dem abgeschlossenen Gelände des Hauptpumpwerkes Bienenstöcke aufgestellt. Das kündigte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss an. Rund um den Standort im Starenweg wurden bereits früh- und spätblühende Sträucher wie Hibiskus, Forsythien und Weigelien gepflanzt. Sie sollen sowohl als Bienenfutter als auch als Blickschutz dienen. „Leider hat die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt, dass Bienenstöcke immer wieder Ziel von Vandalismus sind“, sagte Knöppel. Daher sei es sinnvoll, die Kästen in einer abgeschlossenen Anlage aufzustellen. Sollte der Standort gut angenommen werden, könnten künftig am Hauptpumpwerk weitere Bienenvölker angesiedelt werden. Um das Nahrungsangebot für die Insekten zu ergänzen, sind auch auf dem benachbarten Gelände des Wertstoffcenters Sträucher gepflanzt worden. Blühstreifen auf Rasenflächen sollen noch folgen. Der EWF prüfe derzeit, ob auch andere Betriebsstandorte als Lebensräume für Bienen in Frage kommen, kündigte Bürgermeister Knöppel an.