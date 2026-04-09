Die Stadtbücherei Frankenthal bietet am Freitag, 17. April, einen Spiele- und Medienabend für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Die Veranstaltung „BIB:MEC – meet, eat, create!“ findet von 18 bis 21 Uhr statt, teilte die Stadt mit.

Auf dem Programm stehen unter anderem Spiele an Nintendo-Switch- und PlayStation-Konsolen sowie erste Erfahrungen mit einer Virtual-Reality-Brille. Die Jugendlichen können auch Neues ausprobieren: Beim kommenden Treffen werden mit Hilfe von Smartphones kleine Projektoren gebaut, die bewegliche Hologramme, darstellen können, kündigt die Stadt an.

Nach Angaben der Stadtbücherei richtet sich das Angebot an Jugendliche, die gemeinsam spielen, neue Medien ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen möchten. Snacks und Getränke werden bereitgestellt.

Die Teilnahme kostet drei Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, telefonisch unter 06233/89-630 oder persönlich in der Stadtbücherei.

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.