Die Bürgerinitiative (BI) Ziegelhofweg will sich auch weiterhin „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“ gegen eine Bebauung der Grünfläche an der Ecke Mannheimer/Ludwigshafener Straße wehren. Das hat im Namen der Initiative deren Schriftführer Rainer H. Kurzhals angekündigt.

Kurzhals nimmt bei seiner Stellungnahme Bezug auf die jüngste Berichterstattung der Stadtverwaltung im Planungs- und Umweltausschuss („Gutachten sprechen nicht gegen das Projekt“, Ausgabe vom 29. Juni). Auf Anfrage der Fraktion Grüne/Offene Liste hatte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) dort festgestellt, die bisherige Begutachtung des Gebiets habe nichts ergeben, was grundsätzlich gegen das 2016 eingeleitete Bebauungsplanverfahren spreche. Nach dem städtischen Konzept könnten auf der Fläche östlich der Robert-Schuman-Schule zwei Häuser mit zusammen 28 bis 30 Wohnungen errichtet werden. Hebich kündigte an, das Thema solle in einer Sondersitzung zum Wohnraumversorgungskonzept noch einmal besprochen werden.

Infrastruktur belastet

„Die Infrastruktur der Wohngebiete Ziegelhofweg und Ostparksiedlung wird schon jetzt den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht“, stellt dazu die BI Ziegelhofweg fest. Das hätten „die abgesoffenen Keller der Robert-Schuman-Schule und mehrerer Wohngebäude nach dem letzten Starkregen eindrucksvoll gezeigt“.

In nächster Zeit werde die Infrastruktur noch zusätzlich belastet durch die bereits begonnene Bebauung des Wohnparks „An der Adamslust“ mit rund 30 Wohnungen und die geplante Errichtung von zwei Kitas zwischen der Straße Am Kanal und dem Nachtweideweg.

Appell an Verwaltung und Rat

„Damit dürften auch die Erschließungsstraßen der Wohngebiete und die dadurch bedingte Lärmbelastung an ihre Grenzen stoßen beziehungsweise diese überschreiten“, erwartet Kurzhals. Dies sei umso mehr zu erwarten, als auch der Verkehr zur Robert-Schuman-Schule, zur Kita Ziegelhofweg, zur Justizvollzugsanstalt und dem Wertstoffcenter der Stadt von Jahr zu Jahr deutlich zunehme. Die Gutachten von 2016/2017 hätten diese Entwicklungen noch nicht berücksichtigen können.

Angesichts der vorhandenen Belastungen und der Bauvorhaben würden die ökologisch wertvollen Grünflächen an der Mannheimer und Ludwigshafener Straße immer wertvoller. Die Bürgerinitiative, die die Interessen „fast aller Mitbürger der Wohngebiete Ziegelhofweg und Ostparksiedlung“ vertrete, werde sich daher weiter gegen eine Bebauung einsetzen. Sie appelliert „an die Verwaltung und die im Stadtrat vertretenen Parteien, die Bebauung nicht weiter zu verfolgen“.