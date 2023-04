Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um sich gezielter als bisher um junge Leute kümmern und sie aktiv ins Gemeindeleben einbinden zu können, will der protestantische Kirchenbezirk sich personell verstärken. Die Bezirkssynode, die am Samstag in einer vierstündigen Videokonferenz tagte, sprach sich einhellig dafür aus, die bereits bestehende Jugendzentrale um eine volle Stelle aufzustocken.

Die 52 Synodalen beriefen außerdem Franziska Boltenhagen zur neuen Dekanatsjugendpfarrerin. Dieses Amt war seit dem Weggang von Pfarrer Uwe Laux,