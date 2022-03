Der 35-köpfige Bezirksposaunenchor unter Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting gestaltet am Sonntag, 3. April, 17 Uhr, ein geistliches Konzert in der Zwölf-Apostel-Kirche (Carl-Theodor-Straße 2). Die Musiker aus den Kirchenbezirken Bad Dürkheim-Grünstadt und Frankenthal spielen laut Mitteilung Stücke von Timo Böcking, Traugott Fünfgeld und Jacob de Haan. Pfarrerin Sieglinde Ganz-Walther übernimmt den Wortteil sowie Lesungen und Meditationen. Die Gemeindelieder werden von den Bläsern und dem Frankenthaler Bezirkskantor Eckhart Mayer begleitet, der auch solistisch an der Orgel mit Werken von Buxtehude, Mendelssohn und Dubois zu hören sein wird.