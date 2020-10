In den ersten Spielminuten war der Respekt vor dem SV Weisenheim am Sand groß, der VfR Frankenthal geriet früh in Rückstand. Doch dann lief es für den Fußball-Bezirksligisten, der sein Auswärtsspiel am Sonntag 5:2 (2:1) gewann und die Tabellenführung zurückeroberte.

„Die Jungs haben sich nach dem Rückstand schnell gefangen und die anfängliche Nervosität abgelegt“, berichtete VfR-Trainer Martin Wohlschlegel nach der Partie. Den Ausgleich besorgte Giuseppe Moncada per Handelfmeter, ehe Bastian Hommrich den VfR in Führung schoss. Doch auch die Gastgeber hätten sich nicht aufgegeben, berichtete Wohlschlegel. Kurz nach der Pause habe Weisenheim offensiver gespielt und den Ausgleich geschafft.

Wohlschlegel stellt Mittelfeld um

„Da hatten wir kurz eine kritische Phase“, sagte Wohlschlegel, der daraufhin das Mittelfeld des VfR umstellte. Florian Kaiser wurde auf die offensive „Zehner“-Position beordert, Bastian Hommrich sollte fortan etwas defensiver agieren. „Das hat unserem Spiel die nötige Stabilität verliehen“, meinte Wohlschlegel. Kaiser per Foulelfmeter, Jurica Antonovic und Oguzhan Lozan sorgten für den 5:2-Endstand. Einziger Kritikpunkt des Trainers: „Wir hätten in der zweiten Halbzeit noch mehr Tore erzielen können. Da waren wir im Abschluss etwas schlampig.“ Mit zehn Punkten steht der VfR wieder an der Spitze.