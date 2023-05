Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs, eins, null. Nein, das sind nicht die Gewinnzahlen einer Lotterie. Das sind die geschossenen Tore des Bezirksligisten VfR Frankenthal in den ersten drei Begegnungen der noch jungen Saison. Man erkennt: Die Quote geht nach unten. Am Freitagabend (19.30 Uhr) soll es im Heimspiel gegen den ASV Maxdorf wieder klappen mit dem Toreschießen. Dafür hat sich VfR-Trainer Martin Wohlschlegel etwas einfallen lassen.

„Wir spielen einen ganz guten Fußball. Wir haben im zweiten Spiel unsere Chancen nicht genutzt. Und im dritten Spiel waren wir ein bisschen überrascht über die Gangart von Freinsheim“,