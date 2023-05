Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal will man in dieser Saison weniger Sorgen haben als in der vergangenen Spielzeit. Das Ziel: ein Platz unter den ersten Fünf und somit ein entspanntes Frühjahr verleben. Die erste Bewährungsprobe für den VfR, der vor allem in der Defensive nachgerüstet hat, gibt’s am Sonntag (16 Uhr) am Binnendamm beim SC Bobenheim-Roxheim.

Nein, so eine Spielzeit wie die vergangene will man beim VfR Frankenthal im Ostparkstadion nicht mehr erleben. Ziemlich schnell fand sich der VfR im Tabellenkeller wieder. Zu Beginn der