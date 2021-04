Vier Spiele, ein Punkt, nur zwei geschossene Tore – das ist die Bilanz des Bezirksligisten SC Bobenheim-Roxheim vor dem Nachholspiel gegen den BSC Oppau am Mittwochabend (19.30 Uhr). Ein Heimsieg am Binnendamm ist schon fast Pflicht, wenn der SC den Anschluss nicht verlieren möchte.

Das Toreschießen ist das große Problem des SC. Mit lediglich zwei Treffern stellt der SC die schwächste Offensive der Liga. Löcher sieht allerdings Fortschritte im Spiel nach vorne: „Am Wochenende gegen den LSC hatten wir unsere Chancen, haben sie aber nicht gemacht“, erinnert sich der Trainer vor allem an die Chance von Kevin Bernhardt.

Aber auch die Möglichkeit von Gökbey Altun macht ihm Hoffnung. „Er war unser Rechtsverteidiger an dem Tag. Da sieht man, dass sich da etwas in die richtige Richtung bewegt“, sagt der Trainer. Unterm Strich bleibt aber, dass der SC zu viele Chancen braucht, um ein Tor zu machen. „Ich bin mir sicher, wenn wir in Führung gehen, wird vieles leichter werden.“

Unaufmerksamkeiten in der Schlussphase

Doch nicht nur die ungenutzten Chancen ärgerten Löcher. Auch die Unaufmerksamkeiten in den Schlussphasen bei den Auswärtsspielen beim ESV und beim LSC nagen an ihm. „Da haben wir sehr späte Gegentore bekommen“, hadert der Trainer. Das sei eine Frage der Fitness. Diese könnte auch gegen Oppau eine Rolle spielen. Beide Teams hatten nur zwei Tage zur Regeneration.

Der Wille sei bei seiner Truppe aber da. „Die Niederlage gegen den LSC war vom Spielverlauf und vom Ergebnis furchtbar bitter für uns. Aber was mich sehr freut, ist, dass die Mannschaft daran glaubt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt Löcher. Er sei sich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich seine Mannschaft für den Aufwand belohne.

Lukas Seif fällt aus

Die erste Möglichkeit möchte er am Mittwochabend auf eigenem Platz nutzen. Dabei muss Löcher allerdings auf einen Schlüsselspieler verzichten. Linksverteidiger Lukas Seif fällt mit einer Knöchelverletzung aus. „Das ist schon schade, da er das auf der Position gut gemacht hat“, befand Löcher. Er muss nun abermals für die vakante Position einen Ersatz finden. Eventuell wird Niklas Wögerbauer Seifs Position einnehmen.