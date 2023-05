Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es läuft nicht rund beim Bezirksligisten VfR Frankenthal. Bei der 1:3-Niederlage am Donnerstag beim 1. FC 08 Haßloch setzte es die fünfte Saisonniederlage. Noch schlimmer wiegen aber andere Probleme.

„Wir haben wirklich die Kacke am Fuß“, haderte Martin Wohlschlegel im Gespräch mit der RHEINPFALZ nach der neuerlichen Niederlage in Anlehnung an Andreas Brehme. Der Trainer des