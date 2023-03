Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim ESV Ludwigshafen musste sich die Mannschaft von VfR-Trainer Martin Wohlschlegel knapp mit 2:3 (2:1) geschlagen geben. Die Begegnung blieb bis zum Schlusspfiff spannend. Die Gäste hatten den Ausgleich auf dem Fuß.

In der fünften Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit hatte Matteo Randazzo per Foulelfmeter die Chance zum 3:3. Doch er knallte den Ball an die Latte, danach war die Partie zu Ende. VfR-Trainer