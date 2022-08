Weiter geht“s. Nur drei Tage nach der knappen 1:2-Niederlage gegen den SV Geinsheim steht für Bezirksligist VfR Frankenthal das nächste Spiel auf dem Plan. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von VfR-Coach Martin Wohlschlegel bei Rot-Weiss Seebach. Dabei werden einige Akteure fehlen.

Martin Wohlschlegel, Trainer des VfR Frankenthal, blickt nach vorne. Die Niederlage von Sonntag gegen den SV Geinsheim hat der Übungsleiter längst vergessen. „Es geht schon wieder weiter. Die Vorbereitung für das Spiel gegen Seebach läuft bereits“, meint der Coach. Im Vergleich zum Spiel am Wochenende, in dem die beiden Teams oft mit langen Bällen agiert haben, erwartet Wohlschlegel in Seebach eine andere Art des Fußballspielens.

„Seebach ist eine Mannschaft, die mehr Fußball spielt. Mit langen Bällen zu operieren, funktioniert auf dem kleinen Platz nicht“, ist sich der VfR-Trainer sicher. Diese Spielweise passe auch mehr zu seinem Team, welches sich zuletzt zum englischen „Kick and Rush“ (schießen und laufen) habe verleiten lassen. In Seebach soll das wieder anders sein.

Auf gepflegtes Passspiel soll auch seine Mannschaft wieder mehr Wert legen. Die ist jedoch erneut nicht vollzählig. „Der Kader ist ein bisschen dünn“, sagt Wohlschlegel und schiebt die Namen der Ausfälle nach. Alessio Kulawik fällt mir Knieproblemen aus, Calin-Gheorghe Ieremciuc und Torhüter David Czerwinksi sind beruflich gebunden. Für die Partie hofft der Trainer auf die Rückkehr von Keeper Jonas Eberhard, der bisher nur im Pokal gegen die DJK Eppstein spielte – und sich direkt verletzte.

„Er trainiert nun mal mit. Wenn das Abschlusstraining bei ihm ordentlich verläuft, läuft er gegen Seebach auf“, verspricht Martin Wohlschlegel. Gut möglich, dass Eberhard gegen Rot-Weiss gefordert ist. Denn die Gastgeber seien vor allem über die Außen und über ihren Stürmer Jason Harrison gefährlich, sagt der Coach. „Er ist ein Stürmer, der sehr schnell und kopfballstark ist. Da müssen wir schauen, dass wir das verteidigen“, sagt Wohlschlegel. Der hofft auf guten Fußball und Punkte.