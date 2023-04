Nach dem enorm wichtigen Sieg über den 1. FC 08 Haßloch vor Ostern wartet auf den abstiegsbedrohten Bezirksligisten VfR Frankenthal ein Auswärtsspiel gegen einen direkten Konkurrenten. Am Sonntag (15 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Matteo Randazzo zum BSC Oppau. Nach dem Sieg über Haßloch hat der VfR 29 Punkte, der kommende Gegner liegt bei 31. Mit einem Sieg könnten die Frankenthaler also vorbeiziehen. Trainer Randazzo hat selbst in Oppau gespielt und kennt die kommende Mannschaft gut: „Man darf sie nie abschreiben. Das ist eine Kämpfer-Mannschaft“, weiß er. Die Personallage beim VfR bleibt angespannt. Gegen Haßloch erlitt Alessio Kulawik einen Syndesmosebandriss und fehlt dem VfR eine lange Zeit. Der Einsatz von Torhüter David Czerwinski ist fraglich. tiko