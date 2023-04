Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neun Spiele, zehn Punkte. Die Bilanz des Bezirksligisten VfR Frankenthal liest sich nicht gerade berauschend. Punkte müssen her für das Team von Martin Wohlschlegel, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Die Möglichkeit auf Zähler bietet sich dem VfR am Sonntag (15 Uhr) im Gastspiel beim 1. FC 08 Haßloch.

Am vergangenen Wochenende durfte dessen Team beim 3:1-Erfolg über den FVP Maximiliansau endlich wieder jubeln. Zuvor hatte es sechs Partien ohne Sieg gegeben. „Es hat schon gutgetan.