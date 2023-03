Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Herrenteam des TTC Frankenthal musste am jüngsten Spieltag in der Tischtennis-Bezirksliga Vorderpfalz Nord eine 7:9-Heimniederlage gegen den Stadtrivalen TTF Frankenthal IV hinnehmen. Ärgerlich für die Gastgeber: Viel hat eigentlich nicht gefehlt, um den Anschluss an die Spitzenplätze herzustellen.

Derbys sorgen in vielen Sportarten für die besondere Würze, wenn zwei lokale Teams aufeinandertreffen. Ganz besonders gilt das natürlich im Fußball. Man denke nur an das Revierderby