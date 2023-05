Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bezirksligist VfR Frankenthal hat seinen Platz an der Spitze der Nord-Gruppe verteidigt. 1:1 endete das Top-Spiel beim FV Freinsheim. Den Führungstreffer für den VfR erzielte Oguzhan Lozan. Er will auch am Mittwoch (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Weisenheim für Gefahr sorgen.

Durch das 1:1 gegen Freinsheim hat der VfR Frankenthal seine beeindruckende Serie von jetzt zehn Spielen ohne Niederlage (acht Siege) ausgebaut. „Es fühlt sich für jeden gut an, und wir