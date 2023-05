Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit viel Selbstvertrauen aus neun Partien in Serie ohne Niederlage geht Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal in das Spitzenspiel am Sonntag (15.45 Uhr) beim FV Freinsheim. Bei den Gästen ist dann auch wieder einer im Kader, der eine sehr lange Leidenszeit hinter sich hat. Dass er wieder spielt, hat auch mit seinem Trainer zu tun.

Etwa zwei Jahre lang konnte Offensivmann Jason Tack vom VfR Frankenthal nicht Fußball spielen. Erst ein Knorpelschaden im Knie und anschließend ein Kreuzbandriss setzten den 22-Jährigen