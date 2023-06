Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Euphorie aus der guten Hauptrunde scheint verfolgen beim Fußball-Bezirksligisten VfR Frankenthal. Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen in der Aufstiegsrunde will das Team von Trainer Martin Wohlschlegel am Sonntag (15 Uhr) in Knittelsheim wieder in die Erfolgsspur finden. Ein wichtiger Akteur kann jedoch nicht helfen.

Ein Sieg gegen den TuS Knittelsheim, und der VfR Frankenthal befindet sich wieder voll im Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Ganz so leicht wird es der aktuelle Tabellenzweite