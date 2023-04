Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der VfR Frankenthal ist zurück an der Tabellenspitze der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz. Mit 1:0 (0:0) gewann die Elf von VfR-Trainer Martin Wohlschlegel am Sonntag gegen den TuS Knittelsheim in einer engen und kampfbetonten Begegnung. Für das entscheidende Tor sorgte der Toptorjäger.

Die Freude war VfR-Mittelfeldmann Bastian Hommrich nach der Begegnung anzusehen. Der Spielmacher freute sich nicht nur über die drei Punkte, sondern fast noch mehr darüber, die Gästefans,