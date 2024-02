Einen Alleingang bei der Bezahlkarte für Asylbewerber in Frankenthal sieht die Verwaltung skeptisch. Aufwand und Kosten seien zu hoch. Zumal sich Bund und Länder im Januar darauf geeinigt haben, dass Asylbewerber künftig einen Teil der staatlichen Unterstützung über eine solche elektronische Guthabenkarte beziehen sollen. Die Einführung ist für Herbst angekündigt. Es sei fraglich, ob eine stadteigene Variante viel früher starten könne. In Frankenthal betreffe das Angebot laut Stadt derzeit 140 Menschen, deren Asylverfahren aktuell läuft. Andere Geflüchtete beziehen ihre Leistungen auch nach Einführung der Bezahlkarte über das Jobcenter. CDU und FDP hatten im Stadtrat am Mittwoch eine sofortige Einführung der Bezahlkarte gefordert. Sie zweifeln an, dass eine bundesweite Lösung noch in diesem Jahr kommt und verweisen auf gute Erfahrungen in einigen Kommunen, die die Karte bereits testen.

