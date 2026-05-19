Die Stadt Frankenthal erhöht die Gebühren fürs Anwohnerparken. Noch gelten die alten Tarife. Bald müssen aber für einen Erstantrag 160 statt 30,70 Euro gezahlt werden.

Das Anwohnerparken in Frankenthal soll deutlich teurer werden. Für einen Bewohnerparkausweis, der zum ersten Mal beantragt wird, müssen künftig 160 Euro statt 30,70 Euro gezahlt werden. Die Stadtverwaltung hat dies genauso wie die Erhöhung der Parkgebühren Ende des vergangenen Jahres beschlossen. Wie auch bei den Parktarifen ist die Neuregelung aber noch nicht in Kraft getreten, denn beide Vorgänge sind miteinander verbunden.

Da die Erhöhung der Parkgebühren vom 1. Mai auf den 1. Juli verschoben wurde, werden auch die höheren Gebühren für den Bewohnerparkausweis erst ab dem 1. Juli fällig. Dies geht aus einer Antwort der Stadt hervor, mit der die Verwaltung auf eine Anfrage der Fraktion der Grünen/Offenen Liste zur jüngsten Sitzung des Frankenthaler Stadtrats reagiert hat.

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Grüne: Wie viel Geld ist der Stadt entgangen?

Die Grünen wollten zudem wissen, in welcher Höhe der Stadt Frankenthal Einnahmen entgangen sind, weil der Beschluss noch nicht umgesetzt wurde. Basierend auf Vergleichszahlen der beiden vergangenen Jahre – aktuellere Zahlen gibt es nicht – rechnet die Verwaltung für die Monate Mai und Juni mit Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt rund 4650 Euro.

Voraussetzung für einen Bewohnerparkausweis ist, dass die Bürger in einem entsprechend ausgewiesenen Gebiet wohnen und keinen eigenen Stellplatz haben. Eine Parkplatzgarantie bietet der Ausweis allerdings nicht, was bei Anwohnern immer wieder für Ärger sorgt, die lange durch die Gegend kurven müssen, um parken zu können. Eine Verlängerung der Ausweise ist jeweils einen Monat vor dem Ablaufdatum möglich, eine Neubeantragung jederzeit.

Einführung aus technischen Gründen verschoben

Die Stadt verschob die Einführung der neuen Parkgebühren aus technischen Gründen. Im Zuge der geplanten Tariferhöhung waren Anfang des Jahres neue Parkautomaten aufgestellt worden, deren Bedienung die Frankenthaler in den vergangenen Wochen immer wieder vor Probleme gestellt hat.

Nicht nur die Frage der Bewohnerparkausweise ist mit den Parkgebühren verknüpft. Auch die Ausdehnung der Höchstparkdauer in einigen Straßen, allen voran der Speyerer Straße, hängt damit zusammen. Die Neuregelungen sollen alle ab dem 1. Juli gelten.