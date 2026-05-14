Auf frischer Tat ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Einbrecher ertappt worden. Ohne Beute flüchtete er laut Polizei daraufhin aus einem Einfamilienhaus, in das er zuvor durch eine offenstehende Kellertür gelangt war. Als er im ersten Obergeschoss eine Kommode durchwühlte, wurde er von Bewohnern überrascht und trat die Flucht durch die Haupteingangstür an. Zeugen verfolgten den Mann noch zu Fuß, bis er in einen schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen einstieg. Unmittelbar danach eintreffenden Polizeibeamten konnten sie nur noch mitteilen, dass der Mann gerade davongefahren war.

Die Polizei beschreibt ihn als schwarz gekleidet, mit Rucksack und schwarzer Wollmütze. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke bis leicht muskulöse Statur und einen schwarzen kurzen Vollbart. Er hielt ein Kartonschild in der Hand.

Hinweise nimmt die Polizei Frankenthal unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.