Noch bis 8. September können sich Frankenthaler Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen zum zweiten landesweiten Bewegungsaktionstag anmelden, der am 22. September statfindet. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im vergangenen Jahr ruft die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ mit ihrer Partnerorganisation „The Daily Mile“ zum Mitmachen auf. Alle Teilnehmer sollen eine Meile (1,6 Kilometer) laufen oder 15 Minuten in Bewegung sein. Das sei einfach, setze aber ein wertvolles Zeichen für die Bewegung im Kindesalter, so die Veranstalter. Unter allen teilnehmenden Institutionen werde eine Schule oder Kita ausgelost, die am Aktionstag vom Maskottchen von „The Daily Mile“ besucht werde. Jeder Teilnehmer erhalte ein Zertifikat sowie ein „Bewegungsarmband“. Weitere Informationen und Anmeldung im Netz unter www.land-in-bewegung.rlp.de.