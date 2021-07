Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in Worms eine Tankstelle in der Schönauer Straße überfallen. Laut Polizei betrat der Unbekannte kurz nach Mitternacht den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den 22-jährigen Mitarbeiter mit einer silbernen Pistole. Er forderte die Herausgabe von Geld, bediente sich dann aber eigenständig mit einem Griff in die Kasse. Der Unbekannte entwendete zudem mehrere Zigarettenpackungen und verstaute seine Beute in einer shopeigenen Bäckereitüte, ehe er in Richtung Willy-Brandt-Ring floh. Der Verdächtige soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein und leicht gebräunte Haut haben. Er trug bei dem Überfall eine schwarze Kappe, eine blaue OP-Maske, weiße Handschuhe, einen auffälligen orangefarbenen Kapuzenpullover mit passender Jogginghose der Marke Nike und schwarze Nike-Turnschuhe. Die Polizei in Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.