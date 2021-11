Mit einem vollgepackten Rucksack hat ein 22-Jähriger am Donnerstagnachmittag versucht, ein Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik in der Schönauer Straße in Worms zu verlassen. Die eingesteckte Ware hatte der Mann nicht bezahlt. Ein Mitarbeiter hinderte den Ladendieb am Gehen. Laut Polizeibericht vom Freitag befanden sich Elektronikartikel wie ein Autoradio, Kopfhörer und eine Lichterkette im Gesamtwert von knapp 550 Euro im Rucksack. Die hinzugerufenen Beamten stellten auch ein Butterflymesser sicher, das der Täter griffbereit mitgeführt hatte. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen bewaffneten Diebstahls eingeleitet.