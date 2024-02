Zum Jahreswechsel lebten in Frankenthal dem Statistischen Landesamt zufolge 49.132 Personen. Darunter waren 10.622 Ausländer, was einen Anteil von 21,6 Prozent entspricht. Der Landesdurchschnitt aller kreisfreien Städte liegt bei 20,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Bevölkerungszuwachs von 81 Personen oder 0,2 Prozent. Gegenüber der Mikrozensus-Erhebung vom Mai 2011 ist eine Steigerung der Einwohnerzahl um 2717 Menschen oder 5,9 Prozent zu verzeichnen. Nach ersten Schätzungen des Statistischen Landesamts ist die Bevölkerung in allen kreisfreien Städten des Landes gewachsen.