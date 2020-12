Zwei Verkehrsunfälle hat am Montag ein betrunkener Rollerfahrer verursacht. Beide Male ist er vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizei kam der 32-jährige Wormser gegen 13.15 Uhr auf dem Fahrweg kurz vor dem Bahnübergang ohne fremde Beteiligung von der Straße ab. Er prallte gegen ein Verkehrszeichen, stürzte und zog sich eine blutende Kopfverletzung zu. Am Schild entstand Sachschaden. Als der Mann davonfuhr, ließ er seinen Helm zurück. Noch während der Fahndung nach dem Flüchtigen kam es gegen 14 Uhr in der Judengasse zu einem Polizeieinsatz wegen eines betrunkenen und aggressiven Mannes. Die Zeugenbeschreibung passte auf den gesuchten Fahrer. Sein Roller wurde im Wendehammer des Adenauerrings gefunden. Dort hatte der 32-Jährige einen parkenden Pkw gestreift und den Lack beschädigt. Bei dem Wormser wurde ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille ermittelt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis, der Roller war zudem gar nicht zugelassen.