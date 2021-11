Ein aggressiver und betrunkener Supermarktkunde hat die Polizei Worms am Montagnachmittag ordentlich beschäftigt. Der Mann, der einen anderen Kunden mit einer Flasche am Kopf verletzt haben soll, hatte sich zunächst geweigert, den Penny-Markt in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu verlassen. Als der Mann durch die Beamten nach draußen gezogen worden sei, habe er sich so sehr gewehrt, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste, heißt es im Pressebericht. Auf dem Weg zum Streifenwagen habe er einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Erst auf der Dienststelle habe man die Identität des jungen Mannes klären können. Es handle sich um einen 21-jährigen Wormser, der sich zu guter Letzt auch noch auf der Wache übergab. Der Mann kam zur Überwachung ins Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 21-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten.