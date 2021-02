Äußerst aggressiv, mit Beleidigungen und mit Spucken griff ein Frankenthaler in der Nacht zum Donnerstag Polizeibeamte an. Laut Bericht wurde eine Streife gegen 00.40 Uhr per Notruf in die Zeppelinstraße in Frankenthal gerufen. Ein Lastwagenfahrer hatte sich gemeldet, weil ein fremder Mann vor seinem Fahrzeug stehe und Streit provoziere. Um den Sachverhalt zu klären, wollte die Beamten die Parteien getrennt voneinander befragen. Der 45-Jährige habe sich trotz mehrfacher Aufforderung aber nicht vom LKW entfernt. Als die Polizisten den Mann wegschieben wollten, habe er sich so gewehrt, dass ihm zum eigenen Schutz Handfesseln angelegt wurden, berichtet die Polizei. Auch gegen eine Durchsuchung versuchte sich der Frankenthaler durch Winden und Drehen zu wehren. Im Streifenwagen habe er zudem gespuckt. Den Beamten sei es nicht gelungen, den als aggressiv beschriebenen Mann zu beruhigen, sodass er in polizeiliche Gewahrsam gebracht worden sei. Da bei dem Mann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde und er laut Zeugen unmittelbar zuvor einen PKW gefahren war, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr erfasst. Während der gesamten Dauer der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten mehrfach lautstark aufs Äußerste. Eine entsprechende Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung wurde ebenfalls eröffnet. Ob die bestehende Alkoholisierung Grund für sein dauerhaft aggressives Verhalten war oder es einen anderen Auslöser hierfür gab, ist laut Polizei nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.