Nach zwei Unfällen mit Fahrerflucht versteckte ein 26-jähriger Wormser sein Fahrzeug – die Polizei konnte ihn dennoch ermitteln. Der Mann war laut Polizeibericht am Mittwochabend im Wormser Vorort Abenheim unterwegs. Kurz nach 21 Uhr kollidierte sein Pickup frontal mit einem in der Rathausstraße geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall mehrere Meter nach hinten geschoben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Mann flüchtete und versuchte, in der Wonnegaustraße auf einem Grundstück seinen unfallbeschädigten Pickup zu verstecken. Dabei beschädigt er im Vorgarten einen größeren Zierstein. Durch den Lärm wurden die Anwohner aufmerksam, und der 26-Jährige flüchtete erneut. In Osthofen nahe des Sportplatzes fand er dann ein Versteck für sein Auto.

Die Polizei ermittelte den 26-Jährigen noch am selben Abend und machte auch den Geländewagen ausfindig. Bei einem Atemalkoholtestergebnis von 2,17 Promille veranlassten die Beamten eine Blutprobe, den Führerschein des Wormsers stellten sie sicher. Laut Polizeibericht wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens liegt nach Schätzung der Polizei im oberen vierstelligen Bereich.