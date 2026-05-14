Erst vorm Bahnhof, dann auf dem Rathausplatz: Ein stark alkoholisierter Mann ist am Mittwoch in Frankenthal rüpelhaft aufgefallen. Bis ihn die Polizei aus dem Verkehr zog

Ein 38 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gegen 14.45 Uhr zunächst in der Vorhalle des Frankenthaler Bahnhofs randaliert. Nach entsprechenden Zeugenhinweisen trafen ihn Polizeibeamte dort stark alkoholisiert an und erteilten ihm nach weiteren Pöbeleien in Richtung von Passanten einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Dem kam der Mann laut Polizei nach.

Gegen 15.30 Uhr meldeten weitere Zeugen eine pöbelnde, betrunkene Person, diesmal auf dem Rathausplatz. Wie Beamte vor Ort feststellten, handelte es sich um denselben Mann aus Frankenthal. Er hatte nicht nur seinen Standort verlagert, er verhielt sich auch weiterhin aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab 2,79 Promille.

Zur Verhinderung eventueller Straftaten nahmen ihn die Beamten nach richterlicher Anhörung bis zum Folgemorgen in Gewahrsam.