Mit seinem Elektro-Tretroller ist ein Mann am Sonntagabend in der Wingertstraße gegen einen geparkten Toyota gekracht, hat nach Darstellung der Polizei sein Fortbewegungsmittel dort liegenlassen und ist dann zu Fuß geflüchtet – das Ganze offenbar unter Alkoholeinfluss. Den Beamten zufolge hatte eine Zeugin die Kollision gemeldet und gegen 22.45 Uhr gemeldet. Dank ihrer Beschreibung und dank des Hinweises eines weiteren Zeugen konnte eine Streife den mutmaßlichen Unfallverursacher etwas später an der Ecke Beindersheimer Straße/Georg-Metz-Straße kontrollieren. Der Mann – ein 33-jähriger Ludwigshafener – habe zunächst abgestritten, mit einem E-Scooter gefahren zu sein. Weitere Polizisten stellten laut Pressebericht inzwischen das Fahrzeug sicher und nahmen den beim Zusammenprall mit dem Auto entstandenen Schaden auf. Mit Hilfe weiterer Zeugen sei der 33-Jährige – als dessen Verursacher ermittelt worden. Die Folge: eine Blutprobe und ein Strafverfahren.