Ein 31-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der B9 von Ludwigshafen in Richtung Frankenthal einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei verlor er in der Ausfahrt Richtung Studernheim die Kontrolle über sein Auto, überfuhr einen Graben und kam im Grünstreifen zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.