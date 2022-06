Mit Schürfwunden ist am späten Dienstagabend ein über 50 Jahre Jahre alter Radfahrer ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem ihn ein Autofahrer in Lambsheim zu Fall gebracht hatte. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 22-jährige Pkw-Fahrer gegen 22.15 Uhr in der Jahnstraße entgegen der Einbahnstraßenregel. An der Einmündung zur Hauptstraße bog er nach links ab und übersah den von links kommenden Fahrradfahrer. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Polizisten, dass der junge Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Atemtest ergab den Wert von fast 1,6 Promille. Der Radfahrer kam auf knapp 0,6 Promille, er hat sich aber laut Polizei vor dem Zusammenstoß mit dem Auto nicht falsch verhalten.