Einen Autofahrer, der im Albrecht-Dürer-Ring sehr unsicher und in Schlangenlinien fuhr, haben Zeugen am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr der Polizei gemeldet. Eine Streife der Frankenthaler Inspektion entdeckten den beschriebenen Pkw dann vor dem Wohnhaus des Halters. Als der 55-jährige Autofahrer die Tür öffnete, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,17 Promille. Dem Mann wurde daraufhin auf der Dienststelle durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten zudem fest, dass 55-Jährige offensichtlich mit seinem Auto beim Einparken eine Parkplatzsperre beschädigt hatte. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizeikräfte stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 55-jährigen Autofahrer wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.