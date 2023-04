Wegen seiner besonders auffälligen Fahrweise wurde ein 55-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in der Nacht auf Samstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei zwischen 1 und 2 Uhr in der Straße Am Kanal angehalten. Der Autofahrer sei trotz deutlicher Anhaltesignale mit unveränderter Geschwindigkeit auf den Polizeibeamten zu gesteuert und habe erst etwa 20 bis 30 Meter vor diesem gebremst. Der Wagen blieb laut Bericht nur wenige Meter vor dem Polizisten stehen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 55-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der gesamten Kontrolle zeigte der 55-Jährige laut Bericht keinerlei Einsicht.