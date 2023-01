Mit fast zwei Promille ist ein Ludwigshafener Samstagnacht über die Autobahnen 650 und 65 sowie über die B9 gefahren, bevor ihn die Frankenthaler Polizei gegen 2.10 Uhr in der Straße am Kanal stoppte. Das Fahrzeug des Mannes war laut Bericht stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit Ein anderer Autofahrer hatte die Inspektion informiert, weil ihm der 33-Jährige auf der A650 durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Ludwigshafener gab an, bei seiner Fahrt mindestens einen Unfall gehabt zu haben. Die genaue Unfallörtlichkeit ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Mann ist nun seinen Führerschein erstmal los. Gegen ihn kann laut Polizei eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.