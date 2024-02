Ein offenbar alkoholisierter Mann hat laut Polizei Frankenthal am frühen Sonntagmorgen Autos demoliert. Den Beamten zufolge hatten Anwohner gegen 5.40 Uhr gemeldet, dass in der Nürnberger Straße wahllos parkende Pkw beschädigt würden. Streifen hätten den Tatverdächtigen gefunden und und festgenommen. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.