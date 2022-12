Zeugen haben der Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr einen Mann gemeldet, der in der Pierstraße in der Carl-Bosch-Siedlung mit seinem mitgeführten Fahrrad mehrere Autos beschädigt haben soll. Laut Bericht entdeckte eine Streife vor Ort einen 69-jährigen Frankenthaler, der augenscheinlich stark betrunken war. Der Mann, der nach ersten Erkenntnissen der Beamten mit seinem Rad zehn Pkw beschädigt hat, verweigerte einen Alkoholtest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.