Betrunken saß der Verursacher eines Unfalls am Samstagabend nach Angaben der Polizei Frankenthal am Steuer. Den Beamten zufolge hatten Zeugen kurz nach 22 Uhr gemeldet, dass der Fahrer eines schwarzen BMW beim Einparken in der Lucas-Cranach-Straße mit einem dort abgestellten Auto kollidiert und dann weggelaufen sei. Eine Streife haben den 61 Jahre alten Mann in seiner Wohnung angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Pressemitteilung einen Wert von 1,94 Promille. Der Führerschein des 61-Jährigen sei sichergestellt worden. Gegen ihn liefen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.