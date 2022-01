Die Polizei hat am Donnerstagabend eine betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der auf der Landstraße 453 zwischen Frankenthal und Heßheim in Schlangenlinien unterwegs war und beinahe mehrere Unfälle verursacht hätte. Eine Streife stoppte den Wagen in Gerolsheim. Der 63-jährige Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim stand unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Ein Alkoholtest ergab 2,12 Promille, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Der Führerschein wurde des 63-Jährigen beschlagnahmt, ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Da sich am silbergrauen Mercedes des Mannes ein frischer Lackschaden befand, bittet die Polizei Zeugen und Geschädigte sich zu melden. Hinweise an die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de