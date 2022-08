Nach einer kurzen Flucht zu Fuß kehrte ein Betrunkener am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug auf einem Tankstellengelände im Foltzring zurück. Zeugen hatten zuvor die Polizei informiert, dass der Mann alkoholisiert am Steuer gesessen habe. Der 26-jährige Mann aus Slowenien gab laut Bericht gegenüber den Beamten an, dass er der Fahrer sei und auch alkoholisiert sei. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem 26-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.