Der Versuch eines 21-Jährigen, sich Samstagnacht in der Wormser Straße in Frankenthal einer Polizeikontrolle zu entziehen, ging schief. Laut Bericht schaltete der Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sein Licht aus, als er den Streifenwagen sah. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants habe man das Auto jedoch kontrollieren können. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte, ein Test ergab 1,49 Promille. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann laut Polizei eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.