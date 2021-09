Weil er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, raste ein alkoholisierter Autofahrer am frühen Mittwochmorgen durch die Wormser Fußgängerzone. Wie die Polizei berichtet, stand der Fahrer gegen 3.45 Uhr zunächst mit seinem Wagen in der Unteren Kämmererstraße vor einer Gaststätte. Als er die Funkstreife wahrnahm, gab der Mann in der menschenleeren Fußgängerzone Vollgas und beschleunigte mit quietschenden Reifen in Richtung Ludwigsplatz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Pkw am Ludwigsplatz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizisten nahmen zudem Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Wormser wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.