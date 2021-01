Eine Polizeistreife in Worms bekam es am frühen Mittwochmorgen mit einem flüchtigen Autofahrer zu tun. Als ein 51-jähriger Wormser gegen 2.40 Uhr in der Alzeyer Straße kontrolliert werden sollte, setzte dieser laut Bericht die Fahrt in seinem Pkw unbeirrt fort, anstatt den Signalen der Beamten zum Anhalten Folge zu leisten. Die Streife konnte den Mann in der Brauereistraße jedoch einholen und zum Stoppen bewegen. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Weil der 51-Jährige nicht in einen Atemalkoholschnelltest einwilligte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.