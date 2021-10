Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagmorgen im Wormser Stadtteil Pfeddersheim einen Verkehrsunfall verursacht und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Seinen beschädigten Wagen ließ er dort zurück. Die Nummernschilder hatte er entfernt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten Zeugen am Montag gegen 9.30 Uhr Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in der Georg-Büchner-Straße gemeldet. In dessen Folge soll ein Beteiligter einen Verkehrsunfall verursacht haben. Der Fahrer eines Mercedes war gegen einen geparkten Pkw gestoßen und habe diesen gegen ein weiteres Auto geschoben, heißt es im Bericht. Den Angaben der Beamten zufolge entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Zeugen beobachteten weiter, wie drei Männer den Mercedes des Unfallverursachers weggeschoben, in der Nähe abgestellt und das hintere Kennzeichen abgeschraubt haben. Das vordere Nummernschild war beim Zusammenstoß abgefallen und lag noch am Unfallort. Die Männer, die zu Fuß flüchteten, warfen es später in die Pfrimm.

Test ergibt 1,68 Promille

Die verständigten Polizisten entdeckten die Männer unterhalb einer Autobahnbrücke und stellten sie nach kurzem Fluchtversuch. Bei dem vermeintlichen Unfallverursacher, einem 29-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, stellten die Beamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Daraufhin wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht wurden eingeleitet. Die Hintergründe zu den Streitigkeiten sind noch unklar.