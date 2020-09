Ein betrunkener Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Floßhafenstraße in Worms Kreise. Dadurch verursachte er zum einen Lärm und beschädigte zudem durch die aufgewirbelten Steine auf dem Platz parkende Autos. Nachdem er scheinbar genug gekreist war, habe er sich in unbekannte Richtung entfernt, informiert die Polizei Worms weiter. Zeugen hatten ihr den Vorfall gemeldet. Daraufhin konnte der Mann ermittelt und kontrolliert werden. Dabei sei festgestellt worden, dass er alkoholisiert war. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden und er müsse sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.